Подвеска
Ремонт подвески грузовика
Подвеска связывает между собой
трансмиссию, колёса и раму грузовика. При движении гасит колебания от неровных
дорог, обеспечивает устойчивость тягача и прицепа. Именно поэтому поломки
ходовой системы встречаются часто. Она берёт на себя основной удар ям и кочек.
Опытные автомобилисты рекомендуют проводить регулярное ТО и своевременный
ремонт.
Признаки неисправности подвески
При возникновении этих
признаков нужно произвести диагностику ходовой части грузовика:
·
посторонние стучащие шумы;
·
вибрация при движении;
·
отклонение от заданного курса;
·
крен кабины или кузова;
·
неравномерный износ покрышек;
·
при движении по прямой линии авто ведет в
сторону;
·
подвеска не гасит неровности на дороге;
·
кабина раскачивается на поворотах.
Какие работы мы выполняем по ремонту подвески?
В сервисном центре «Ремзона
47» проводят диагностику ходовой части. Современное оборудование, используемое
для диагностики, даёт точные показания о проблемах в подвеске автопоезда. Это
даёт возможность обнаружить неисправность в системе до поломки. А также в нашей
мастерской проводится диагностика или поэлементный ремонт пневмоподвески тягача
или прицепа. Наши мастера сами подберут необходимые запчасти.
Почему стоит выбрать «Ремзону 47»?
Наша мастерская работает со
всеми марками грузовых автомобилей и прицепов. Занимаемся ремонтом грузовой
техники с 2009 года. На все работы заключаем договора. Предоставляем гарантию
на выполненные работы.
Сотрудники нашего сервисного
центра выполнят ремонт подвески грузовика и прицепа в кратчайшие сроки. Приезжайте
к нам на ТО и ваше транспортное средство не будет простаивать.