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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
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Подвеска

Ремонт подвески грузовика

Подвеска связывает между собой трансмиссию, колёса и раму грузовика. При движении гасит колебания от неровных дорог, обеспечивает устойчивость тягача и прицепа. Именно поэтому поломки ходовой системы встречаются часто. Она берёт на себя основной удар ям и кочек. Опытные автомобилисты рекомендуют проводить регулярное ТО и своевременный ремонт.

 

Признаки неисправности подвески

 

При возникновении этих признаков нужно произвести диагностику ходовой части грузовика:

·        посторонние стучащие шумы;

·        вибрация при движении;

·        отклонение от заданного курса;

·        крен кабины или кузова;

·        неравномерный износ покрышек;

·        при движении по прямой линии авто ведет в сторону;

·        подвеска не гасит неровности на дороге;

·        кабина раскачивается на поворотах.

 

Какие работы мы выполняем по ремонту подвески?

 

В сервисном центре «Ремзона 47» проводят диагностику ходовой части. Современное оборудование, используемое для диагностики, даёт точные показания о проблемах в подвеске автопоезда. Это даёт возможность обнаружить неисправность в системе до поломки. А также в нашей мастерской проводится диагностика или поэлементный ремонт пневмоподвески тягача или прицепа. Наши мастера сами подберут необходимые  запчасти.

 

Почему стоит выбрать «Ремзону 47»?

 

Наша мастерская работает со всеми марками грузовых автомобилей и прицепов. Занимаемся ремонтом грузовой техники с 2009 года. На все работы заключаем договора. Предоставляем гарантию на выполненные работы.

Сотрудники нашего сервисного центра выполнят ремонт подвески грузовика и прицепа в кратчайшие сроки. Приезжайте к нам на ТО и ваше транспортное средство не будет простаивать.

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