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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Система автономного отопления

Комфортная работа водителя в зимнее время и безопасность при движении невозможно обеспечить без надежной работы системы отопления. Она имеет автономную конструкцию в отличие от легковых автомобилей и может работать при заглушенном двигателе.

Система отопления грузовиков может быть штатной или комплектоваться дополнительно, но вне зависимости от этого требуется ее периодическое техобслуживание. Речь идет о замене фильтров, проверке работы вентилятора и самого стояночного отопителя. Это предупредит возможные неисправности системы отопления.

Где произвести ремонт и обслуживание печки?

Если вам необходимо восстановить работоспособность системы отопления грузового автомобиля, то универсальным вариантом станет обращение в мастерскую специализирующуюся на ремонте грузовиков "Ремзона 47". Мы предлагаем клиентам следующие преимущества:

  • Весь комплекс диагностических и ремонтных услуг в одном месте.
  • Доступные цены и различные способы оплаты.
  • Спецпредложения для постоянных клиентов.
  • Оперативное выполнение работ.
  • Гарантия качества.
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Автономный отопитель с/у (жидкостный)
Автономный отопитель фен с/у
Стояночный отопитель WEBASTO ремонт, дефектовка, прочистка снятого
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