Система автономного отопления
Комфортная работа водителя в зимнее время и безопасность при движении невозможно обеспечить без надежной работы системы отопления. Она имеет автономную конструкцию в отличие от легковых автомобилей и может работать при заглушенном двигателе.
Система отопления грузовиков может быть штатной или комплектоваться дополнительно, но вне зависимости от этого требуется ее периодическое техобслуживание. Речь идет о замене фильтров, проверке работы вентилятора и самого стояночного отопителя. Это предупредит возможные неисправности системы отопления.
Где произвести ремонт и обслуживание печки?
Если вам необходимо восстановить работоспособность системы отопления грузового автомобиля, то универсальным вариантом станет обращение в мастерскую специализирующуюся на ремонте грузовиков "Ремзона 47". Мы предлагаем клиентам следующие преимущества:
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