Комфортная работа водителя в зимнее время и безопасность при движении невозможно обеспечить без надежной работы системы отопления. Она имеет автономную конструкцию в отличие от легковых автомобилей и может работать при заглушенном двигателе.

Система отопления грузовиков может быть штатной или комплектоваться дополнительно, но вне зависимости от этого требуется ее периодическое техобслуживание. Речь идет о замене фильтров, проверке работы вентилятора и самого стояночного отопителя. Это предупредит возможные неисправности системы отопления.

Где произвести ремонт и обслуживание печки?

Если вам необходимо восстановить работоспособность системы отопления грузового автомобиля, то универсальным вариантом станет обращение в мастерскую специализирующуюся на ремонте грузовиков "Ремзона 47". Мы предлагаем клиентам следующие преимущества: