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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Ремонт автомобилей Газель

Специалисты сервисного центра «Ремзона47» специализируются на ремонте грузовиков, включая автомобили Газель. Команда состоит из квалифицированных сотрудников, которые разбираются в глубинах проблемы, а не просто поверхностно устраняют поломку.   

Ремонт автомобилей Газель: полный спектр услуг

В сервисном центре есть все необходимое оборудование, что позволяет автомеханику провести комплекс работ по определению и устранению неполадки. Благодаря наличию современных инструментов, ремонт выполняется быстро и качественно. 

Ремонт автомобилей Газель проходит в несколько этапов:

  • диагностика – установление причины поломки;

  • решение проблемы – подбор оптимального варианта устранения поломки;

  • ремонт – быстро, качественно, недорого;

  • проверка – тестирование авто и передача его владельцу.

Все этапы оговариваются с клиентом до выполнения ремонтных работ. После диагностики специалист составит смету, обсудит ее с автовладельцем и приступит к ремонту, который будет выполнен в указанные сроки. Цена фиксированная, сотрудничество на основе договора. 

Какие виды услуг оказываются

В сервисном центре «Ремзона47» качественно оказывают услуги в таких направлениях:

  • выхлопная и гидравлическая система;

  • кузовные работы;

  • двигатель, подвеска, проводка;

  • пневмосистема;

  • система охлаждения, турбина и трансмиссия.

Также оказываются услуги по ремонту топливной и тормозной системы, системы управления, отопления и охлаждения. В процессе ремонта используются оригинальные запчасти, на всю работу даем гарантию, сотрудничество на основе договора, где прописываются все условия. 

Проведем компьютерную диагностику, назовем причину поломки и качественно устраним ее в максимально короткие сроки. Также у нас можно пройти плановое техническое обслуживание. 

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