Ремонт грузовиков. Расценки на работы по ремонту узлов и механизмов.

Ремонт автомобилей Газель

Специалисты сервисного центра «Ремзона47» специализируются на ремонте грузовиков, включая автомобили Газель. Команда состоит из квалифицированных сотрудников, которые разбираются в глубинах проблемы, а не просто поверхностно устраняют поломку.

Ремонт автомобилей Газель: полный спектр услуг

В сервисном центре есть все необходимое оборудование, что позволяет автомеханику провести комплекс работ по определению и устранению неполадки. Благодаря наличию современных инструментов, ремонт выполняется быстро и качественно.

Ремонт автомобилей Газель проходит в несколько этапов:

диагностика – установление причины поломки;

решение проблемы – подбор оптимального варианта устранения поломки;

ремонт – быстро, качественно, недорого;

проверка – тестирование авто и передача его владельцу.

Все этапы оговариваются с клиентом до выполнения ремонтных работ. После диагностики специалист составит смету, обсудит ее с автовладельцем и приступит к ремонту, который будет выполнен в указанные сроки. Цена фиксированная, сотрудничество на основе договора.

Какие виды услуг оказываются

В сервисном центре «Ремзона47» качественно оказывают услуги в таких направлениях:

выхлопная и гидравлическая система;

кузовные работы;

двигатель, подвеска, проводка;

пневмосистема;

система охлаждения, турбина и трансмиссия.

Также оказываются услуги по ремонту топливной и тормозной системы, системы управления, отопления и охлаждения. В процессе ремонта используются оригинальные запчасти, на всю работу даем гарантию, сотрудничество на основе договора, где прописываются все условия.

Проведем компьютерную диагностику, назовем причину поломки и качественно устраним ее в максимально короткие сроки. Также у нас можно пройти плановое техническое обслуживание.