Ремонт грузовых автомобилей Volvo и Scania
|Для получения стабильного дохода автотранспортному предприятию необходимо содержать машины в работоспособном состоянии. После определенного пробега или возникновения неисправностей нужно выполнять профилактический или внеплановый ремонт грузовиков. Компания "Ремзона 47" готова оказать вам в этом содействие.
|Что мы можем предложить касаемо ремонта грузовиков
|Первым делом владельцам техники стоит усвоить простую истину: обращаться за помощью нужно к профессионалам, каковыми и являются сотрудники нашей мастерской. Ведь вмешательство дилетантов не только не гарантирует положительный результат, но может ухудшить состояние техники. Устранив лежащую на поверхности проблему и не разобравшись в глубинных причинах ее появления, горе-мастер вынуждает узлы и механизмы функционировать в неблагоприятном режиме - это приводит к их быстрому износу и дорогостоящему капитальному ремонту грузовиков.
|Мы оказываем следующие услуги
|Диагностика
|Плановое техническое обслуживание
|Качественный и оперативный ремонт
Работы выполняются профессионалами на современном, специализированном оборудовании с заключением договора* и предоставлением гарантии на выполненные работы и запчасти.
|Обращайтесь по всем вопросам
|Санкт-Петербург, Тосненский район,
деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17
|+7 (911) 224-18-68
+7 (812) 645-70-70
|viktor.rakovich@mail.ru
* Цены указаны без учета НДС. До 01.01.19 НДС 18%, с 01.01.19 20%.
Группы товаров и услуг
- Ремонт грузовиков. Расценки на работы по ремонту узлов и механизмов.
- Тормозная система
- Подвеска
- Топливная система
- Система отопления
- Гидравлическая система
- Трансмиссия
- Выхлопная система
- Энергосистема грузовика
- Ремонт ходовой прицепов и тягачей
- Кузовные работы
- Двигатель
- Турбина
- Система охлаждения
- Система управления
- Пневмосистема
- Проводка
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- 21 643 руб./услуга+79112241868
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- от 1 279 руб./услуга+79112241868
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