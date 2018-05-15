Первым делом владельцам техники стоит усвоить простую истину: обращаться за помощью нужно к профессионалам, каковыми и являются сотрудники нашей мастерской. Ведь вмешательство дилетантов не только не гарантирует положительный результат, но может ухудшить состояние техники. Устранив лежащую на поверхности проблему и не разобравшись в глубинных причинах ее появления, горе-мастер вынуждает узлы и механизмы функционировать в неблагоприятном режиме - это приводит к их быстрому износу и дорогостоящему капитальному ремонту грузовиков.