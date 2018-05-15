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Ремонт грузовых автомобилей Volvo и Scania

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    Ремонт грузовых автомобилей Volvo и Scania

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Для получения стабильного дохода автотранспортному предприятию необходимо содержать машины в работоспособном состоянии. После определенного пробега или возникновения неисправностей нужно выполнять профилактический или внеплановый ремонт грузовиков. Компания "Ремзона 47" готова оказать вам в этом содействие.
    Что мы можем предложить касаемо ремонта грузовиков
    Первым делом владельцам техники стоит усвоить простую истину: обращаться за помощью нужно к профессионалам, каковыми и являются сотрудники нашей мастерской. Ведь вмешательство дилетантов не только не гарантирует положительный результат, но может ухудшить состояние техники. Устранив лежащую на поверхности проблему и не разобравшись в глубинных причинах ее появления, горе-мастер вынуждает узлы и механизмы функционировать в неблагоприятном режиме - это приводит к их быстрому износу и дорогостоящему капитальному ремонту грузовиков.
    Мы оказываем следующие услуги
    Диагностика
    Плановое техническое обслуживание
    Качественный и оперативный ремонт

    Работы выполняются профессионалами на современном, специализированном оборудовании с заключением договора* и предоставлением гарантии на выполненные работы и запчасти.

    Обращайтесь по всем вопросам
    Санкт-Петербург, Тосненский район,
    деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17    		 +7 (911) 224-18-68
    +7 (812) 645-70-70
    viktor.rakovich@mail.ru

    * Цены указаны без учета НДС. До 01.01.19 НДС 18%, с 01.01.19 20%. 

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