



Трансмиссия (коробка передач, сцепление и другое) — это один из важнейших элементов авто, потому что он осуществляет подачу крутящего момента от ДВС к колёсам транспорта.

Одной из самых трудоёмких и требующих особой точности процедур является ремонт и техническое обслуживание трансмиссии грузового автомобиля. Сложность ремонта обусловлена тем, что каждый элемент или группа механизмов подвержены высоким нагрузкам.









Как понять, что трансмиссия нуждается в ремонте?





Если вы заметили один из следующих симптомов, то вашему автомобилю нужна срочная диагностика трансмиссии:

l При переключении скоростей слышны нехарактерные шумы.

l Затруднена смена режимов работы КПП.

l Затруднена смена типа привода.

l Не получается включить какую-то из передач.

l Слышны стуки при езде и переключении передач.

l Слышен посторонний шум в движении или при разгоне.

l Чувствуется запах гари.

l Вытекает масло.

По статистике, поломки в коробке переключения передач грузовых автомобилей случаются заметно реже, чем в иных, менее надёжных узлах. При поломке компонента важно произвести своевременную диагностику и квалифицированный ремонт. Обратившись в грузовой автосервис, вы можете заказать полный комплекс услуг по диагностике и ремонту грузовой трансмиссии – как автоматических, так и механических. Комплекс состоит из:

l Компьютерной диагностики узла.

l Ремонта грузовой КПП.

l Снятия и монтажа новой КПП.

l Замена масла в узле.

Ремонт грузовой трансмиссии. Почему лучше у нас?

Штат нашей компании «Ремзона 47» состоит из компетентных и опытных мастеров. Наличие инновационного оборудования помогает произвести точную диагностику трансмиссии для обнаружения всех поломок.