Трансмиссия
Трансмиссия (коробка передач, сцепление и другое) — это
один из важнейших элементов авто, потому что он осуществляет подачу крутящего
момента от ДВС к колёсам транспорта.
Одной из самых трудоёмких и требующих особой точности процедур является ремонт и техническое обслуживание трансмиссии грузового автомобиля. Сложность ремонта обусловлена тем, что каждый элемент или группа механизмов подвержены высоким нагрузкам.
Как понять, что трансмиссия нуждается в ремонте?
Если вы заметили один из следующих симптомов, то вашему
автомобилю нужна срочная диагностика трансмиссии:
l При переключении
скоростей слышны нехарактерные шумы.
l Затруднена
смена режимов работы КПП.
l Затруднена смена типа привода.
l Не
получается включить какую-то из передач.
l Слышны
стуки при езде и переключении передач.
l Слышен
посторонний шум в движении или при разгоне.
l Чувствуется запах гари.
l Вытекает масло.
По статистике, поломки
в коробке переключения передач грузовых автомобилей случаются заметно реже, чем
в иных, менее надёжных узлах. При поломке компонента важно произвести
своевременную диагностику и квалифицированный ремонт. Обратившись в грузовой
автосервис, вы можете заказать полный комплекс услуг
по диагностике и ремонту грузовой трансмиссии – как автоматических, так и
механических. Комплекс состоит из:
l Компьютерной диагностики узла.
l Ремонта грузовой КПП.
l Снятия и монтажа новой КПП.
l Замена масла в узле.
Ремонт грузовой трансмиссии. Почему
лучше у нас?
Штат нашей компании «Ремзона
47» состоит из компетентных и опытных мастеров. Наличие инновационного
оборудования помогает произвести точную диагностику трансмиссии для обнаружения
всех поломок.
Профессионалы из нашей
грузовой СТО выполнят самые сложные ремонтные работы по восстановлению или
полной замене трансмиссии. При необходимости найдем оригинальные детали от
производителей любых марок автомобилей. Диагностику, обслуживание и ремонт трансмиссии
грузовых автомобилей проводим в максимально короткие сроки по демократичной цене.
Предоставляем
гарантию на все работы.