Ремонт грузовиков. Расценки на работы по ремонту узлов и механизмов.

Ремонт грузовиков Рено

Своевременно проведенные диагностика и ремонт грузовиков Рено позволяют избежать серьезных поломок при выполнении рейса или простом переезде на другую локацию. Оптимальный вариант — прохождение регулярного обслуживания профессионалами с использованием современного диагностического оборудования и качественных комплектующих. Полный комплекс услуг вы можете получить в автосервисе Ремзона47.

Комплексное обслуживание грузовиков Рено

Мы предоставляем широкий комплекс услуг по обслуживанию грузовых автомобилей Renault. Наши механики в краткие сроки выполняют такие виды работ:

Диагностика и поиск неисправностей, установление поломки и ее серьезности.

Плановое обслуживание авто, проведение замены фильтров, технических и гидравлических жидкостей.

Придорожное обслуживание по удалению мелких или серьезных поломок, возникших при выполнении рейсов с возможностью быстрого продолжения движения.

Капитальный ремонт двигателя, КПП разных типов, гидравлики, пневматики, тормозной системы, подвески и электрики и других элементов.

Кузовные работы разной степени сложности, включая восстановление после ДТП.

Проверка состояния жидкостей и трубок их подачи, контроль герметичности системы воздухоподачи.

Проверка функционирования систем полуприцепов, в частности, работы осветительного оборудования и тормозов, устранение выявленных неисправностей.

Почему грузовой автосервис Ремзона47?

Выбирайте нас и получите такие преимущества:

Быстрое и качественное обслуживание механиками с опытом работы от 5 лет, включая узкопрофильных специалистов — электриков, мотористов и прочих.

Справедливые цены с детальными пояснениями и заключением договора на обслуживание.

Предварительная запись на удобное для вас время без простоя в очереди и других причин потери времени.

Качественные детали и расходные материалы с соответствующими сопроводительными документами.

Обращайтесь в наш грузовой автосервис, и вы сможете продолжить свой путь уже в ближайшее время.