Тормоза – это безопасность, и от исправности этой системы зависит жизнь и здоровье участников движения, а также сохранения имущества. В правилах дорожного движения чётко обозначено, что при неисправности тормозной системы эксплуатация автомобиля невозможна, да и вменяемый водитель сам не сядет за руль автомобиля с такими неисправностями.

Починить воздушную трубку на грузовике или прицепе смогут и в соседнем гараже, но экономить на этом нельзя и обращаться нужно только к профессионалам. Ремзона 47 специализируется на ремонте грузовых автомобилей и прицепов, наши мастера в т.ч. с помощью компьютерной диагностики смогут выявить неполадки тормозной системы и устранить их.





Когда нужен ремонт тормозной системы?

Кроме стандартной замены колодок или тормозных барабанов, есть моменты, когда обязательно нужно обратиться в сервис. Обратите внимание на следующие признаки неисправности тормозов:

· загорелась на щитке приборов лампочка неисправности ABS;

· тормозной путь увеличился;

· занос во время торможения;

· посторонние звуки при торможении;

· утечки воздуха в тормозной системе;

· низкая эффективность торможения;

· чрезмерный нагрев тормозных механизмов.

Экономить на тормозах нельзя, поэтому детали должны быть от проверенных производителей и поставщиков.









Виды тормозных систем грузовиков





Конструктивные особенности, на которые стоит обращать внимание при ремонте (от вида зависит стоимость ремонта):

· пневматический тип тормозов (в основном используется в машинах с большой грузоподъёмностью);

· гидравлическая тормозная система (для автомобилей с небольшой грузоподъёмностью);

· комбинированная (сложная система, объединяющая в себе, и гидравлическую, и пневматическую).

Тормоза в грузовике должны работать как часы. Доверьте ремонт этой системы профессионалам. Обращайтесь в мастерскую Ремзона 47. Мы найдём и устраним поломку.



