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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Тормозная система

Тормоза – это безопасность, и от исправности этой системы зависит жизнь и здоровье участников движения, а также сохранения имущества. В правилах дорожного движения чётко обозначено, что при неисправности тормозной системы эксплуатация автомобиля невозможна, да и вменяемый водитель сам не сядет за руль автомобиля с такими неисправностями.

Починить воздушную трубку на грузовике или прицепе смогут и в соседнем гараже, но экономить на этом нельзя и обращаться нужно только к профессионалам. Ремзона 47 специализируется на ремонте грузовых автомобилей и прицепов, наши мастера в  т.ч. с помощью компьютерной  диагностики смогут выявить неполадки тормозной системы и устранить их.


Когда нужен ремонт тормозной системы?

Кроме стандартной замены колодок или тормозных барабанов, есть моменты, когда обязательно нужно обратиться в сервис. Обратите внимание на следующие признаки неисправности тормозов:

·        загорелась  на щитке приборов лампочка неисправности ABS;

·        тормозной путь увеличился;

·        занос во время торможения;

·        посторонние звуки при торможении;

·        утечки воздуха в тормозной системе;

·        низкая эффективность торможения;

·        чрезмерный нагрев тормозных механизмов.

Экономить на тормозах нельзя, поэтому детали должны быть от проверенных производителей и поставщиков.



Виды тормозных систем грузовиков


Конструктивные особенности, на которые стоит обращать внимание при ремонте (от вида зависит стоимость ремонта):

·        пневматический тип тормозов (в основном используется в машинах с большой грузоподъёмностью);

·        гидравлическая тормозная система (для автомобилей с небольшой грузоподъёмностью);

·        комбинированная (сложная система, объединяющая в себе, и гидравлическую, и пневматическую).

 

Тормоза в грузовике должны работать как часы. Доверьте ремонт этой системы профессионалам. Обращайтесь в мастерскую Ремзона 47. Мы найдём и устраним поломку. 


Балка с/у, разборка/сборка прицеп BPW (дисковый тормоз)
Вал тормозной восстановление
Главный тормозной кран с/у
Датчик ABS замена (без снятия колеса и ступицы)
Диафрагма тормозной камеры замена (без снятия)
Диск тормозной замена (ступица снята)
Диск тормозной замена BPW, SAF (шпильки забивные)
Диск тормозной замена з/м
Клапана регулировка MAN TGX
Клин замка седла ремонт
Колодка тормозная (прицеп) переклепка (колодка снята)
Колодка тормозная (тягач) переклепка (колодка снята)
Колодки тормозные замена (диск.тормоз) п/м
Колодки тормозные замена (дисковый тормоз) з/м
Колодки тормозные замена накладок SC п/м, BPW, SAF
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