Тормозная система
Тормоза – это безопасность, и
от исправности этой системы зависит жизнь и здоровье участников движения, а
также сохранения имущества. В правилах дорожного движения чётко обозначено, что
при неисправности тормозной системы эксплуатация автомобиля невозможна, да и
вменяемый водитель сам не сядет за руль автомобиля с такими неисправностями.
Починить воздушную трубку на грузовике или прицепе смогут и в соседнем гараже, но экономить на этом нельзя и обращаться нужно только к профессионалам. Ремзона 47 специализируется на ремонте грузовых автомобилей и прицепов, наши мастера в т.ч. с помощью компьютерной диагностики смогут выявить неполадки тормозной системы и устранить их.
Когда нужен ремонт тормозной системы?
Кроме стандартной замены
колодок или тормозных барабанов, есть моменты, когда обязательно нужно
обратиться в сервис. Обратите внимание на следующие признаки неисправности
тормозов:
·
загорелась
на щитке приборов лампочка неисправности ABS;
·
тормозной путь увеличился;
·
занос во время торможения;
·
посторонние звуки при торможении;
·
утечки воздуха в тормозной системе;
·
низкая эффективность торможения;
·
чрезмерный нагрев тормозных механизмов.
Экономить на тормозах нельзя, поэтому детали должны быть от проверенных производителей и поставщиков.
Виды тормозных систем грузовиков
Конструктивные особенности, на
которые стоит обращать внимание при ремонте (от вида зависит стоимость
ремонта):
·
пневматический тип тормозов (в основном
используется в машинах с большой грузоподъёмностью);
·
гидравлическая тормозная система (для
автомобилей с небольшой грузоподъёмностью);
·
комбинированная (сложная система, объединяющая
в себе, и гидравлическую, и пневматическую).
Тормоза в грузовике должны
работать как часы. Доверьте ремонт этой системы профессионалам. Обращайтесь в
мастерскую Ремзона 47. Мы найдём и устраним поломку.