Наше предприятие начало свою работу на Московском шоссе в поселке Ям-Ижора в сентябре 2009 года.

Сейчас мы находимся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17.

Сервисный центр Ремзона47 находится в деревне Федоровское Тосненского района по адресу Почтовая, 17 и работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

Наше предприятие специализируется на ремонте грузовых машин европейского и американского производства. МЫ проводим профилактическую, внеплановую, срочную диагностику, ремонт, обслуживаем тягачи и прицепы.

Мы помогаем транспортным компаниям обеспечивать безопасность и работоспособность грузового транспорта. Благодаря точной специализации Ремзона47 использует качественные запчасти от проверенных производителей и поставщиков.

На нашем предприятии проводится компьютерная диагностика грузовиков, помогающая точно определить уже имеющиеся поломки, найти «слабые места» и предупредить неисправности до наступления критической ситуации.

Наш ремонт грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге дает гарантию, что тягач:

· соответствует требованиям безопасности и на 100% готов к своим функциям

· не приносит в пути сюрпризы в виде поломок, мешающих бизнесу

· не требует сверхурочных расходов на ремонт за счет своевременной профилактики и обслуживания

Мы ремонтирует тормозную и топливную систему, трансмиссию, ходовую, двигатели, системы управления, охлаждения и отопления, подвеску, гидравлику, турбины, проводку, проводим кузовной ремонт.

У нас работают квалифицированные специалисты по ремонту гидрооборудования MEILLER KIPPER, BINOTTO, HYVA. Все наши работники обучены профильной работе с американскими и европейскими грузовиками и имеют именные сертификаты, подтверждающие квалификацию.

Перед началом ремонта мы составляем с клиентом договор, в который не только железно закрепляет обязательства сторон, но и дает гарантию на услуги сервиса. Мы идем навстречу постоянным клиентам – предоставляем специальные скидки или договариваемся об оплате услуг в рассрочку. И это в дополнение к тому, что цены на запчасти ниже розничного рынка, потому что мы получаем их оптовыми поставками.

Цены на ремонт европейских и американских грузовиков и запчасти от нашего предприятия вы можете посмотреть в прайс-листе. Чтобы уточнить наличие или сделать предварительный заказ, пишите на почту viktor.rakovich@mai.ru или звоните на +7 911 224 18 68.