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О нас
Наше предприятие начало свою работу на Московском шоссе в поселке Ям-Ижора в сентябре 2009 года.
Сейчас мы находимся по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17.
Сервисный центр Ремзона47 находится в деревне Федоровское Тосненского района по адресу Почтовая, 17 и работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.
Наше предприятие специализируется на ремонте грузовых машин европейского и американского производства. МЫ проводим профилактическую, внеплановую, срочную диагностику, ремонт, обслуживаем тягачи и прицепы.
Мы помогаем транспортным компаниям обеспечивать безопасность и работоспособность грузового транспорта. Благодаря точной специализации Ремзона47 использует качественные запчасти от проверенных производителей и поставщиков.
На нашем предприятии проводится компьютерная диагностика грузовиков, помогающая точно определить уже имеющиеся поломки, найти «слабые места» и предупредить неисправности до наступления критической ситуации.
Наш ремонт грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге дает гарантию, что тягач:
· соответствует требованиям безопасности и на 100% готов к своим функциям
· не приносит в пути сюрпризы в виде поломок, мешающих бизнесу
· не требует сверхурочных расходов на ремонт за счет своевременной профилактики и обслуживания
Мы ремонтирует тормозную и топливную систему, трансмиссию, ходовую, двигатели, системы управления, охлаждения и отопления, подвеску, гидравлику, турбины, проводку, проводим кузовной ремонт.
У нас работают квалифицированные специалисты по ремонту гидрооборудования MEILLER KIPPER, BINOTTO, HYVA. Все наши работники обучены профильной работе с американскими и европейскими грузовиками и имеют именные сертификаты, подтверждающие квалификацию.
Перед началом ремонта мы составляем с клиентом договор, в который не только железно закрепляет обязательства сторон, но и дает гарантию на услуги сервиса. Мы идем навстречу постоянным клиентам – предоставляем специальные скидки или договариваемся об оплате услуг в рассрочку. И это в дополнение к тому, что цены на запчасти ниже розничного рынка, потому что мы получаем их оптовыми поставками.
Цены на ремонт европейских и американских грузовиков и запчасти от нашего предприятия вы можете посмотреть в прайс-листе. Чтобы уточнить наличие или сделать предварительный заказ, пишите на почту viktor.rakovich@mai.ru или звоните на +7 911 224 18 68.
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Основная специализация – Ремонт грузовых автомобилей и прицепов с осями BPW,SAF,ROR европейского и американского производства
Наши сотрудники прошли обучение в учебных центрах и имеют необходимые сертификаты.
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|Используя современное оборудование и качественные запчасти, мы осуществляем:
|Компьютерную диагностику тягачей.
|Ремонт электрооборудования.
|Диагностику и ремонт топливной аппаратуры.
|Диагностику и ремонт ходовой части тягачей и прицепов.
|Ремонт интеркуллеров и радиаторов.
|Ремонт воздушной системы.
|Ремонт гидрооборудования фирм HYVA, BINOTTO, MEILLER KIPPER.
Работая с крупнейшими оптовыми поставщиками запасных частей, мы имеем возможность устанавливать цены ниже розничных, а проводимые на предприятии акции дают возможность значительно экономить на ремонтных работах.