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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Ремонт Shacman

Компания Ремзона 47 выполняет плановый и текущий ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman (Китай). Мощная надежная техника создана в тесном сотрудничестве немецкого бренда MAN с заводом Shaanxi. Обширный модельный ряд представлен самосвалами, бортовыми грузовыми автомобилями, седельными тягачами, автобетоносмесителями и другими видами техники.

Преимущества ремонта в Ремзоне 47

В последние годы автомобили из Китая сломали стереотип о недостаточно высоком качестве. Тягачи и грузовики Shacman славятся надежностью, неприхотливостью, минимальными затратами на обслуживание. Однако, даже им рано или поздно понадобится:


  • комплексная диагностика;

  • замена изношенных узлов и деталей;

  • текущий или капитальный ремонт.


Мы быстро и со знанием дела выполняем ремонтные работы любой сложности. 

Политика компании основана на выявлении и устранении причин сбоев в работе грузовиков и тягачей, обеспечении слаженной работы узлов в благоприятном режиме. Это:


  • минимизирует износ всех систем автомобиля;

  • сокращает расходы на техобслуживание;

  • существенно отодвигает срок капитального ремонта;

  • повышает эффективность расходов на приобретение грузовой автомобильной техники.


Запасные части и агрегаты мы закупаем у надежных поставщиков. Их качество подтверждено сертификатами соответствия. 


Выполняем ремонтные работы по договору с клиентом. На все запасные части и проведенные работы клиент получает гарантию.


В компании работают профессиональные автослесари с документально подтвержденной квалификацией. Опыт работы мастеров от 5 лет. 


Работаем 7 дней в неделю. Обращайтесь, гарантируем профессиональный качественный быстрый ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman.

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