Ремонт Shacman
Компания Ремзона 47 выполняет плановый и текущий ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman (Китай). Мощная надежная техника создана в тесном сотрудничестве немецкого бренда MAN с заводом Shaanxi. Обширный модельный ряд представлен самосвалами, бортовыми грузовыми автомобилями, седельными тягачами, автобетоносмесителями и другими видами техники.
Преимущества ремонта в Ремзоне 47
В последние годы автомобили из Китая сломали стереотип о недостаточно высоком качестве. Тягачи и грузовики Shacman славятся надежностью, неприхотливостью, минимальными затратами на обслуживание. Однако, даже им рано или поздно понадобится:
комплексная диагностика;
замена изношенных узлов и деталей;
текущий или капитальный ремонт.
Мы быстро и со знанием дела выполняем ремонтные работы любой сложности.
Политика компании основана на выявлении и устранении причин сбоев в работе грузовиков и тягачей, обеспечении слаженной работы узлов в благоприятном режиме. Это:
минимизирует износ всех систем автомобиля;
сокращает расходы на техобслуживание;
существенно отодвигает срок капитального ремонта;
повышает эффективность расходов на приобретение грузовой автомобильной техники.
Запасные части и агрегаты мы закупаем у надежных поставщиков. Их качество подтверждено сертификатами соответствия.
Выполняем ремонтные работы по договору с клиентом. На все запасные части и проведенные работы клиент получает гарантию.
В компании работают профессиональные автослесари с документально подтвержденной квалификацией. Опыт работы мастеров от 5 лет.
Работаем 7 дней в неделю. Обращайтесь, гарантируем профессиональный качественный быстрый ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman.