Ремонт грузовиков. Расценки на работы по ремонту узлов и механизмов.

Ремонт Shacman

Компания Ремзона 47 выполняет плановый и текущий ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman (Китай). Мощная надежная техника создана в тесном сотрудничестве немецкого бренда MAN с заводом Shaanxi. Обширный модельный ряд представлен самосвалами, бортовыми грузовыми автомобилями, седельными тягачами, автобетоносмесителями и другими видами техники.

Преимущества ремонта в Ремзоне 47

В последние годы автомобили из Китая сломали стереотип о недостаточно высоком качестве. Тягачи и грузовики Shacman славятся надежностью, неприхотливостью, минимальными затратами на обслуживание. Однако, даже им рано или поздно понадобится:





комплексная диагностика;

замена изношенных узлов и деталей;

текущий или капитальный ремонт.





Мы быстро и со знанием дела выполняем ремонтные работы любой сложности.

Политика компании основана на выявлении и устранении причин сбоев в работе грузовиков и тягачей, обеспечении слаженной работы узлов в благоприятном режиме. Это:





минимизирует износ всех систем автомобиля;

сокращает расходы на техобслуживание;

существенно отодвигает срок капитального ремонта;

повышает эффективность расходов на приобретение грузовой автомобильной техники.





Запасные части и агрегаты мы закупаем у надежных поставщиков. Их качество подтверждено сертификатами соответствия.





Выполняем ремонтные работы по договору с клиентом. На все запасные части и проведенные работы клиент получает гарантию.





В компании работают профессиональные автослесари с документально подтвержденной квалификацией. Опыт работы мастеров от 5 лет.





Работаем 7 дней в неделю. Обращайтесь, гарантируем профессиональный качественный быстрый ремонт грузовых автомобилей и тягачей Shacman.