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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Турбина

Плохой турбонаддув резко снижает мощность двигателя, поэтому нужно знать основные признаки неисправности для предупреждения более серьезных проблем:

  • Уменьшение тяги двигателя.
  • При разгоне большой объем выхлопных газов белого, синего или черного цвета.
  • Посторонний свист и шум при работе.
  • Падения давления воздуха во впускной системе.
  • Повышенный расход топлива.

В значительной части случаев можно произвести ремонт утечек нагнетаемого воздуха во впускной системе двигателя, что сократит расходы на техническое обслуживание и предупредит необходимость покупки запчастей. Мастерская "Ремзона 47" специализируется на работах по обслуживанию и починке грузовиков, в том числе и на ремонте турбонаддува, предлагая клиентам доступные цены на услуги, гарантию качества на выполненные работы. Обращаясь к нам, вы повышаете надежность своей техники. Мы гарантируем оперативное выполнение диагностики и ремонта за счет наличия широкого спектра запчастей и профессионализма мастеров.

Заслонка турбины с/у, кабина поднята
Клапан ускорительный заслонки турбины замена
Турбина замена, кабина поднята DAF 105
Турбина с/у F12

Турбина с/у F12

3553р.

Турбина с/у MB Axor

Турбина с/у MB Axor

3508р.

Турбина с/у SC 124

Турбина с/у SC 124

3553р.

Турбокомпрессор замена D16A,B D12А,C,D (кабина поднята)
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