Двигатель
Двигатель для грузовой машины
– это сердце. Всё имеет свой срок службы, для долгосрочной работы нужны
профилактические осмотры, а в случае поломки уже понадобится ремонт двигателя
грузовика.
При обнаружении неисправности
стоит сразу же обратиться в специализированную мастерскую Ремзона 47. В таких
вещах надеется на «авось» нельзя, возможно, обойдётся мелким ремонтом, а не
капитальным.
Признаки поломки
Если вы заметили в работе
следующие неполадки, то срочно нужно обратиться в мастерскую:
·
посторонний шум в двигателе;
·
выхлопные газы больше чем обычно;
·
мощность автомобиля снизилась;
·
расход топлива и масла сильно увеличился;
·
двигатель сильно сапунит;
·
механические повреждения двигателя.
Почему двигатель ломается?
Причина того, что ДВС
изнашивается и ломается, кроется в его работе. Работает при высокой нагрузке и
температуре, постоянное механическое и химическое воздействие. Детали находятся
в постоянном трении и движении на больших скоростях. От качества деталей и
расходных материалов зависит срок службы всего ДВС.
Все двигатели имеют свой
ресурс, как правило, это 700000-1000000 км, по прошествии которых, может наступить
поломка. Или же были уставлены некачественные детали, которые также приведут к необходимости
ремонта. Чтобы избежать серьёзных поломок, нужно проводить плановое обслуживание ДВС с использованием качественных деталей
двигателя.
Почему лучше своевременный ремонт?
Иногда бывает так, что покупка
контрактного ДВС будет дешевле, чем
ремонт, но это редкий случай. Поэтому стоит серьёзно отнестись к этому вопросу.
Диагностика даст ответы на такие вопросы как:
·
параметры различных датчиков двигателя;
·
насколько износились детали;
·
нарушена ли герметичность топливной системы ,
системы смазки или системы охлаждения
двигателя;
·
состояние впускной и выпускной системы.
Хороший ремонт продлит срок
службы ДВС и сэкономит бюджет. А плановое техническое обслуживание с
использованием качественных запасных частей снизит риск поломки.
Чтобы потом не
переделывать работу дилетантов, обращайтесь сразу к профессионалам. Мастерская
Ремзона 47 нанимает только грамотных автомехаников, и мы гарантируем
качественный и оперативный ремонт.