Двигатель для грузовой машины – это сердце. Всё имеет свой срок службы, для долгосрочной работы нужны профилактические осмотры, а в случае поломки уже понадобится ремонт двигателя грузовика.

При обнаружении неисправности стоит сразу же обратиться в специализированную мастерскую Ремзона 47. В таких вещах надеется на «авось» нельзя, возможно, обойдётся мелким ремонтом, а не капитальным.





Признаки поломки

Если вы заметили в работе следующие неполадки, то срочно нужно обратиться в мастерскую:

· посторонний шум в двигателе;

· выхлопные газы больше чем обычно;

· мощность автомобиля снизилась;

· расход топлива и масла сильно увеличился;

· двигатель сильно сапунит;

· механические повреждения двигателя.





Почему двигатель ломается?

Причина того, что ДВС изнашивается и ломается, кроется в его работе. Работает при высокой нагрузке и температуре, постоянное механическое и химическое воздействие. Детали находятся в постоянном трении и движении на больших скоростях. От качества деталей и расходных материалов зависит срок службы всего ДВС.

Все двигатели имеют свой ресурс, как правило, это 700000-1000000 км, по прошествии которых, может наступить поломка. Или же были уставлены некачественные детали, которые также приведут к необходимости ремонта. Чтобы избежать серьёзных поломок, нужно проводить плановое обслуживание ДВС с использованием качественных деталей двигателя.





Почему лучше своевременный ремонт?

Иногда бывает так, что покупка контрактного ДВС будет дешевле, чем ремонт, но это редкий случай. Поэтому стоит серьёзно отнестись к этому вопросу. Диагностика даст ответы на такие вопросы как:

· параметры различных датчиков двигателя;

· насколько износились детали;

· нарушена ли герметичность топливной системы , системы смазки или системы охлаждения двигателя;

· состояние впускной и выпускной системы.

Хороший ремонт продлит срок службы ДВС и сэкономит бюджет. А плановое техническое обслуживание с использованием качественных запасных частей снизит риск поломки.

Чтобы потом не переделывать работу дилетантов, обращайтесь сразу к профессионалам. Мастерская Ремзона 47 нанимает только грамотных автомехаников, и мы гарантируем качественный и оперативный ремонт.









