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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
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Двигатель

Двигатель для грузовой машины – это сердце. Всё имеет свой срок службы, для долгосрочной работы нужны профилактические осмотры, а в случае поломки уже понадобится ремонт двигателя грузовика.

При обнаружении неисправности стоит сразу же обратиться в специализированную мастерскую Ремзона 47. В таких вещах надеется на «авось» нельзя, возможно, обойдётся мелким ремонтом, а не капитальным.


Признаки поломки

Если вы заметили в работе следующие неполадки, то срочно нужно обратиться в мастерскую:

·        посторонний шум в двигателе;

·        выхлопные газы больше чем обычно;

·        мощность автомобиля снизилась;

·        расход топлива и масла сильно увеличился;

·        двигатель сильно сапунит;

·        механические повреждения двигателя.

 


Почему двигатель ломается?

Причина того, что ДВС изнашивается и ломается, кроется в его работе. Работает при высокой нагрузке и температуре, постоянное механическое и химическое воздействие. Детали находятся в постоянном трении и движении на больших скоростях. От качества деталей и расходных материалов зависит срок службы всего ДВС.

 

Все двигатели имеют свой ресурс, как правило, это 700000-1000000 км, по прошествии которых, может наступить поломка. Или же были уставлены некачественные детали, которые также приведут к необходимости ремонта. Чтобы избежать серьёзных поломок, нужно  проводить плановое обслуживание ДВС  с использованием качественных деталей двигателя.

 


Почему лучше своевременный ремонт?

Иногда бывает так, что покупка контрактного  ДВС будет дешевле, чем ремонт, но это редкий случай. Поэтому стоит серьёзно отнестись к этому вопросу. Диагностика даст ответы на такие вопросы как:

·        параметры различных датчиков двигателя;

·        насколько износились детали;

·        нарушена ли герметичность топливной системы , системы смазки  или системы охлаждения двигателя;

·        состояние впускной и выпускной системы.

 

Хороший ремонт продлит срок службы ДВС и сэкономит бюджет. А плановое техническое обслуживание с использованием качественных запасных частей снизит риск поломки.

 

Чтобы потом не переделывать работу дилетантов, обращайтесь сразу к профессионалам. Мастерская Ремзона 47 нанимает только грамотных автомехаников, и мы гарантируем качественный и оперативный ремонт. 



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