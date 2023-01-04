Наличие документов

Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.

+7(911) 2241868

+79112241868

Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
европейского и американского производства

Капремонт двигателей ГАЗель

Капремонт двигателей ГАЗель

Капремонт двигателей ГАЗель от компании Ремзона-47 — это профессиональное выполнение работ, квалифицированный подбор запчастей, а также восстановление поврежденных деталей по возможности. Проведение подобных работ необходимо в таких случаях:

  • Серьезный естественный износ.

  • Нарушение условий эксплуатации, что привело к критическому повреждению.

  • Использование некачественных технических жидкостей, что приводит к быстрому износу.

При наличии признаков износа деталей силового агрегата лучше не откладывать его обслуживание — это ведет к усугублению проблем.

Что входит в капремонт двигателя ГАЗель?

Проведение капитального ремонта двигателя включает такие действия:

  • Замена или восстановление поршневых пальцев и колец, поршня, гильз цилиндров и шатунных вкладышей.

  • Замена или ремонт коленвала и распредвала, шатунов и коренных вкладышей.

  • Восстановление ГБЦ, замена клапанов, регулировка зазоров и иных параметров и устройств.

  • Замена ремней и роликов, включая натяжитель ГРМ.

  • Ремонт топливного насоса, прочистка, ремонт или замена форсунок.

  • Промывание интеркулера, наддува, а также системы охлаждения.

При необходимости будут проведены дополнительные работы, направленные на нормализацию функционирование силового агрегата.

Сколько стоит капремонт двигателя ГАЗель?

Стоимость капитального ремонта мотора зависит от:

  • цен на запчасти в момент обращения;

  • возможности восстановления отдельных деталей;

  • объема и сложность проводимых работ;

  • марки и модели двигателя;

  • срочности выполнения заказа.

Ремзона-47 предлагает выгодные цены на проведение комплексного обслуживания двигателей ГАЗель, что позволит вам получить качественный ремонт с экономией средств. Свяжитесь с нами по телефону или посредством мессенджеров для уточнения деталей и записи.

 04.01.2023
 (322 просмотров)
Перейти к списку новостей
Продолжить
Здравствуйте!
Выберите удобный для Вас способ связи и задайте вопрос
Позвонить Whatsapp Telegram Написать Email