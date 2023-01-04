Капремонт двигателей ГАЗель от компании Ремзона-47 — это профессиональное выполнение работ, квалифицированный подбор запчастей, а также восстановление поврежденных деталей по возможности. Проведение подобных работ необходимо в таких случаях:

Серьезный естественный износ.

Нарушение условий эксплуатации, что привело к критическому повреждению.

Использование некачественных технических жидкостей, что приводит к быстрому износу.

При наличии признаков износа деталей силового агрегата лучше не откладывать его обслуживание — это ведет к усугублению проблем.

Что входит в капремонт двигателя ГАЗель ?

Проведение капитального ремонта двигателя включает такие действия:

Замена или восстановление поршневых пальцев и колец, поршня, гильз цилиндров и шатунных вкладышей.

Замена или ремонт коленвала и распредвала, шатунов и коренных вкладышей.

Восстановление ГБЦ, замена клапанов, регулировка зазоров и иных параметров и устройств.

Замена ремней и роликов, включая натяжитель ГРМ.

Ремонт топливного насоса, прочистка, ремонт или замена форсунок.

Промывание интеркулера, наддува, а также системы охлаждения.

При необходимости будут проведены дополнительные работы, направленные на нормализацию функционирование силового агрегата.

Сколько стоит капремонт двигателя ГАЗель?

Стоимость капитального ремонта мотора зависит от:

цен на запчасти в момент обращения;

возможности восстановления отдельных деталей;

объема и сложность проводимых работ;

марки и модели двигателя;

срочности выполнения заказа.

Ремзона-47 предлагает выгодные цены на проведение комплексного обслуживания двигателей ГАЗель, что позволит вам получить качественный ремонт с экономией средств. Свяжитесь с нами по телефону или посредством мессенджеров для уточнения деталей и записи.