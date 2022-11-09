Ремонт мостов КАМАЗ в Санкт-Петербурге с гарантией

За время работы Камским автомобильным заводом произведено 2,3 млн. грузовых автомобилей. Сейчас около трети всего отечественного парка грузовиков грузоподъемностью 14-40 тонн составляют автомобили этого бренда. Несмотря на надежность и долговечность, периодически возникает необходимость ремонта мостов КАМАЗ. Компания “Ремзона 47” выполняет ремонтные работы любой сложности с гарантией.

Виды неисправностей

С какими проблемами чаще всего встречаются наши мастера:





сильная вибрация среднего моста;

отказ заднего моста из-за неисправности редуктора;

вой заднего моста вследствие износа шестерен редуктора

трещины из-за перегрузок или вследствие удара картера;

подклинивание заднего моста;

неплотное крепление из-за незатянутых шарниров;

протекание масла из-за неплотного прилегания прокладок, манжет, сальников.

Этапы проведения ремонта

Автомобиль проходит диагностику, в ходе которой выявляются причины дефекта, степень износа запчастей, сложность предстоящего ремонта. Мастер решает, что можно сделать, как восстановить работоспособность агрегата. После оплаты клиентом стоимости ремонта проводятся запланированные работы. Обкатка и испытание отремонтированного автомобиля. Сдача КАМАЗа заказчику. На установленные запчасти и ремонтные работы клиент получает гарантию.

Преимущества обращения в “Ремзону 47”

У нас доступная цена на ремонт автомобилей, невысокая стоимость оригинальных запчастей, закупаемых оптом у надежных поставщиков. В компании работают профессиональные автослесари с огромным опытом. Они используют современную диагностическую аппаратуру, ответственно подходят к работе.





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