Ремонт мостов КАМАЗ в Санкт-Петербурге с гарантией
За время работы Камским автомобильным заводом произведено 2,3 млн. грузовых автомобилей. Сейчас около трети всего отечественного парка грузовиков грузоподъемностью 14-40 тонн составляют автомобили этого бренда. Несмотря на надежность и долговечность, периодически возникает необходимость ремонта мостов КАМАЗ. Компания “Ремзона 47” выполняет ремонтные работы любой сложности с гарантией.
Виды неисправностей
С какими проблемами чаще всего встречаются наши мастера:
сильная вибрация среднего моста;
отказ заднего моста из-за неисправности редуктора;
вой заднего моста вследствие износа шестерен редуктора
трещины из-за перегрузок или вследствие удара картера;
подклинивание заднего моста;
неплотное крепление из-за незатянутых шарниров;
протекание масла из-за неплотного прилегания прокладок, манжет, сальников.
Этапы проведения ремонта
Автомобиль проходит диагностику, в ходе которой выявляются причины дефекта, степень износа запчастей, сложность предстоящего ремонта.
Мастер решает, что можно сделать, как восстановить работоспособность агрегата.
После оплаты клиентом стоимости ремонта проводятся запланированные работы.
Обкатка и испытание отремонтированного автомобиля.
Сдача КАМАЗа заказчику. На установленные запчасти и ремонтные работы клиент получает гарантию.
Преимущества обращения в “Ремзону 47”
У нас доступная цена на ремонт автомобилей, невысокая стоимость оригинальных запчастей, закупаемых оптом у надежных поставщиков. В компании работают профессиональные автослесари с огромным опытом. Они используют современную диагностическую аппаратуру, ответственно подходят к работе.
Мы выполняем ремонт мостов КАМАЗа быстро, качественно, недорого. Обращайтесь!