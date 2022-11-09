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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов
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Ремонт мостов КАМАЗ в Санкт-Петербурге с гарантией

Ремонт мостов КАМАЗ в Санкт-Петербурге с гарантией

За время работы Камским автомобильным заводом произведено 2,3 млн. грузовых автомобилей. Сейчас около трети всего отечественного парка грузовиков грузоподъемностью 14-40 тонн составляют автомобили этого бренда. Несмотря на надежность и долговечность, периодически возникает необходимость ремонта мостов КАМАЗ. Компания “Ремзона 47” выполняет ремонтные работы любой сложности с гарантией.

Виды неисправностей

С какими проблемами чаще всего встречаются наши мастера:


  • сильная вибрация среднего моста;

  • отказ заднего моста из-за неисправности редуктора;

  • вой заднего моста вследствие износа шестерен редуктора

  • трещины из-за перегрузок или вследствие удара картера;

  • подклинивание заднего моста;

  • неплотное крепление из-за незатянутых шарниров;

  • протекание масла из-за неплотного прилегания прокладок, манжет, сальников.

Этапы проведения ремонта

  1. Автомобиль проходит диагностику, в ходе которой выявляются причины дефекта, степень износа запчастей, сложность предстоящего ремонта.

  2. Мастер решает, что можно сделать, как восстановить работоспособность агрегата.

  3. После оплаты клиентом стоимости ремонта проводятся запланированные работы. 

  4. Обкатка и испытание отремонтированного автомобиля.

  5. Сдача КАМАЗа заказчику. На установленные запчасти и ремонтные работы клиент получает гарантию.

Преимущества обращения в “Ремзону 47”

У нас доступная цена на ремонт автомобилей, невысокая стоимость оригинальных запчастей, закупаемых оптом у надежных поставщиков. В компании работают профессиональные автослесари с огромным опытом. Они используют современную диагностическую аппаратуру, ответственно подходят к работе.


Мы выполняем ремонт мостов КАМАЗа быстро, качественно, недорого. Обращайтесь!



 09.11.2022
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