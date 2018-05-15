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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейского и американского производства

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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейского и американского производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! В связи с растущим спросом на квалифицированный ремонт подвижного состава мы расширяем линейку по обслуживанию импортной техники иностранного производства как европейской, так и американской.

Теперь мы производим ремонт и обслуживание европейских грузовиков VOLVO, SCANIA, MB, MAN, RENAULT, DAF, американских грузовиков FREIGHTLINER, INTERNATIONAI, KENWORTH, PETERBILT, CAT, прицепной техники с осями SAF, BPW, ROR, MERCEDES, ТОНАР.

Мы будем рады видеть в числе наших клиентов владельцев любой грузовой техники иностранного производства. Наш специально подобранный и обученный персонал выполнит любой ремонт гарантированно и в срок.

 

Уважаемые коллеги!!! Мы сообщаем о старте оригинальной акции в нашей компании. Получите дополнительно +1% скидки на ремонт техники за каждый месяц и завладейте итоговым бонусом 12% за услуги по ремонту в нашем сервисе к концу этого года

 

Для получения стабильного дохода автотранспортному предприятию необходимо содержать машины в работоспособном состоянии. После определенного пробега или возникновения неисправностей нужно выполнять профилактический или внеплановый ремонт грузовиков. Компания "Ремзона 47" готова оказать вам в этом содействие.
Что мы можем предложить касаемо ремонта грузовиков
Первым делом владельцам техники стоит усвоить простую истину: обращаться за помощью нужно к профессионалам, каковыми и являются сотрудники нашей мастерской. Ведь вмешательство дилетантов не только не гарантирует положительный результат, но может ухудшить состояние техники. Устранив лежащую на поверхности проблему и не разобравшись в глубинных причинах ее появления, горе-мастер вынуждает узлы и механизмы функционировать в неблагоприятном режиме - это приводит к их быстрому износу и дорогостоящему капитальному ремонту грузовиков.
Мы оказываем следующие услуги
Диагностика
Плановое техническое обслуживание
Качественный и оперативный ремонт

Работы выполняются профессионалами на современном, специализированном оборудовании с заключением договора* и предоставлением гарантии на выполненные работы и запчасти.

Обращайтесь по всем вопросам
Санкт-Петербург, Тосненский район,
деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17		 +7 (911) 224-18-68
 
viktor.rakovich@mail.ru

* Цены указаны без учета НДС. До 01.01.19 НДС 18%, с 01.01.19 20%. 

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