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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейского и американского производства
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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! В связи с растущим спросом на квалифицированный ремонт подвижного состава мы расширяем линейку по обслуживанию импортной техники иностранного производства как европейской, так и американской.
Теперь мы производим ремонт и обслуживание европейских грузовиков VOLVO, SCANIA, MB, MAN, RENAULT, DAF, американских грузовиков FREIGHTLINER, INTERNATIONAI, KENWORTH, PETERBILT, CAT, прицепной техники с осями SAF, BPW, ROR, MERCEDES, ТОНАР.
Мы будем рады видеть в числе наших клиентов владельцев любой грузовой техники иностранного производства. Наш специально подобранный и обученный персонал выполнит любой ремонт гарантированно и в срок.
Уважаемые коллеги!!! Мы сообщаем о старте оригинальной акции в нашей компании. Получите дополнительно +1% скидки на ремонт техники за каждый месяц и завладейте итоговым бонусом
Для получения стабильного дохода автотранспортному предприятию необходимо содержать машины в работоспособном состоянии. После определенного пробега или возникновения неисправностей нужно выполнять профилактический или внеплановый ремонт грузовиков. Компания "Ремзона 47" готова оказать вам в этом содействие.
|Что мы можем предложить касаемо ремонта грузовиков
|Первым делом владельцам техники стоит усвоить простую истину: обращаться за помощью нужно к профессионалам, каковыми и являются сотрудники нашей мастерской. Ведь вмешательство дилетантов не только не гарантирует положительный результат, но может ухудшить состояние техники. Устранив лежащую на поверхности проблему и не разобравшись в глубинных причинах ее появления, горе-мастер вынуждает узлы и механизмы функционировать в неблагоприятном режиме - это приводит к их быстрому износу и дорогостоящему капитальному ремонту грузовиков.
|Мы оказываем следующие услуги
|Диагностика
|Плановое техническое обслуживание
|Качественный и оперативный ремонт
Работы выполняются профессионалами на современном, специализированном оборудовании с заключением договора* и предоставлением гарантии на выполненные работы и запчасти.
|Обращайтесь по всем вопросам
|Санкт-Петербург, Тосненский район,
деревня Федоровское, ул. Почтовая, 17
|+7 (911) 224-18-68
|viktor.rakovich@mail.ru
* Цены указаны без учета НДС. До 01.01.19 НДС 18%, с 01.01.19 20%.
Группы товаров и услуг
- Ремонт грузовиков. Расценки на работы по ремонту узлов и механизмов.
- Тормозная система
- Подвеска
- Топливная система
- Система автономного отопления
- Гидравлическая система
- Трансмиссия
- Выхлопная система
- Энергосистема грузовика
- Ремонт ходовой прицепов и тягачей
- Кузовные работы
- Двигатель
- Турбина
- Система охлаждения
- Система управления
- Пневмосистема
- Проводка
Витрина
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