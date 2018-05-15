ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!! В связи с растущим спросом на квалифицированный ремонт подвижного состава мы расширяем линейку по обслуживанию импортной техники иностранного производства как европейской, так и американской.

Теперь мы производим ремонт и обслуживание европейских грузовиков VOLVO, SCANIA, MB, MAN, RENAULT, DAF, американских грузовиков FREIGHTLINER, INTERNATIONAI, KENWORTH, PETERBILT, CAT, прицепной техники с осями SAF, BPW, ROR, MERCEDES, ТОНАР.

Мы будем рады видеть в числе наших клиентов владельцев любой грузовой техники иностранного производства. Наш специально подобранный и обученный персонал выполнит любой ремонт гарантированно и в срок.

Уважаемые коллеги!!! Мы сообщаем о старте оригинальной акции в нашей компании. Получите дополнительно +1% скидки на ремонт техники за каждый месяц и завладейте итоговым бонусом 12% за услуги по ремонту в нашем сервисе к концу этого года

Для получения стабильного дохода автотранспортному предприятию необходимо содержать машины в работоспособном состоянии. После определенного пробега или возникновения неисправностей нужно выполнять профилактический или внеплановый ремонт грузовиков. Компания "Ремзона 47" готова оказать вам в этом содействие.