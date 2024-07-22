Китайские грузовые автомобили стали распространенным явлением — их можно встретить практически везде. Несмотря на существенное улучшение качества их сборки, тяжелые условия эксплуатации проявляются быстро. Техника нуждается в своевременном обслуживании и ремонте. Получить профессиональную помощь в таком случае вы можете, обратившись в сервис Ремзона 47.

Квалифицированный ремонт китайских грузовиков

Обращаясь к нам, вы получаете качественное и полное обслуживание грузовых авто из Китая таких брендов:

Foton.

HOWO.

BAW.

FAW и прочие.

Оснащение и подготовленный персонал нашей мастерской дают возможность выполнять диагностику, плановое ТО, а также ремонт китайских грузовиков любой сложности. Наши специалисты быстро найдут неисправности и устранят их в таких узлах и агрегатах:

Двигатель.

КПП независимо от ее типа.

Ходовая часть.

Оптика и электрика.

Гидравлическая система.

Тормозная система и т.д.

После обслуживания у нас, вы получаете полностью исправный автомобиль, который можно безопасно эксплуатировать в соответствии с требованиями. После планового ТО у вас не возникнет проблем с документами или скорой поломкой — мы проверяем все узлы и блоки и выдаем соответствующий акт.

Выбирайте профессионалов

Ремзона 47 — это специализированный сервис, в котором сочетается профессионализм сотрудников и современное оборудование. Механики компании имеют минимум пятилетний опыт работы. Использование новейших вариантов оборудования существенно повышает качество выполнения ремонта и ускоряет его.

При обращении мы обязательно проводим диагностику и точно устанавливаем причину неисправности. Проводим расчет стоимости ремонта и сообщаем ее клиенту — к работе приступаем только после согласования всех деталей. Мы никогда не навязываем дополнительные услуги. Также не выполняем работы с целью получения максимальной прибыли, которые в текущей ситуации не нужны.