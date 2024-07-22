Квалифицированный ремонт китайских грузовиков
Китайские грузовые автомобили стали распространенным явлением — их можно встретить практически везде. Несмотря на существенное улучшение качества их сборки, тяжелые условия эксплуатации проявляются быстро. Техника нуждается в своевременном обслуживании и ремонте. Получить профессиональную помощь в таком случае вы можете, обратившись в сервис Ремзона 47.
Квалифицированный ремонт китайских грузовиков
Обращаясь к нам, вы получаете качественное и полное обслуживание грузовых авто из Китая таких брендов:
Foton.
HOWO.
BAW.
FAW и прочие.
Оснащение и подготовленный персонал нашей мастерской дают возможность выполнять диагностику, плановое ТО, а также ремонт китайских грузовиков любой сложности. Наши специалисты быстро найдут неисправности и устранят их в таких узлах и агрегатах:
Двигатель.
КПП независимо от ее типа.
Ходовая часть.
Оптика и электрика.
Гидравлическая система.
Тормозная система и т.д.
После обслуживания у нас, вы получаете полностью исправный автомобиль, который можно безопасно эксплуатировать в соответствии с требованиями. После планового ТО у вас не возникнет проблем с документами или скорой поломкой — мы проверяем все узлы и блоки и выдаем соответствующий акт.
Выбирайте профессионалов
Ремзона 47 — это специализированный сервис, в котором сочетается профессионализм сотрудников и современное оборудование. Механики компании имеют минимум пятилетний опыт работы. Использование новейших вариантов оборудования существенно повышает качество выполнения ремонта и ускоряет его.
При обращении мы обязательно проводим диагностику и точно устанавливаем причину неисправности. Проводим расчет стоимости ремонта и сообщаем ее клиенту — к работе приступаем только после согласования всех деталей. Мы никогда не навязываем дополнительные услуги. Также не выполняем работы с целью получения максимальной прибыли, которые в текущей ситуации не нужны.