Ремонт рулевой ГАЗелей

Сервисный центр Ремзона47 выполняет ремонт рулевой управления ГАЗелей любой сложности. Рулевой механизм обеспечивает надежность эксплуатации и комфорт водителя. Ее функции:

устойчивое направление движения машины;

«отзывчивость» - быстрая и четкая передача момента поворота руля к колесам автомобиля;

управляемость/маневренность автомобиля.

Плохое состояние дорожного покрытия вызывает ускоренный износ деталей. Насторожить должны стук при движении, слишком свободный ход руля, неправильный радиус при повороте. Насколько это опасно, знает каждый водитель.

Оценка технического состояния и ремонт рулевого управления ГАЗелей

Сначала мы проведем диагностику всего рулевого управления машины. В зависимости от выявленных неисправностей работы выполняются с демонтажом узлов или путем снятия лишь его части. Первый вариант обеспечивает автослесарю легкий доступ, второй сокращает время ремонта. Мастер принимает решение индивидуально по итогам тестирования автомобиля с учетом сложности предстоящей работы..

Ремонт обеспечит:

прочность крепления узлов;

исключит износ шин;

легкий ход рулевого колеса;

допустимый люфт рулевого колеса;

нормальный уровень рабочей жидкости в моделях с ГУР, отсутствие утечек масла.

Поручите нам плановое ТО и ремонт рулевого управления газелей. Сервисный центр оснащен надежным диагностическим оборудованием, закупает недорогие проверенные запчасти. Квалифицированные автослесари найдут неисправность, заменят изношенные узлы, отрегулируют схождение на лазерном стенде. Вы получите гарантию на установленные детали и оказанные услуги.

Ваши ГАЗели всегда будут на ходу, а водители, пассажиры и грузы — в безопасности. Ждем вас.