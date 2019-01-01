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Ремонт грузовых автомобилей Volvo и Scania
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Турбина

Плохой турбонаддув резко снижает мощность двигателя, поэтому нужно знать основные признаки неисправности для предупреждения более серьезных проблем:

  • Уменьшение тяги двигателя.
  • При разгоне большой объем выхлопных газов белого, синего или черного цвета.
  • Посторонний свист и шум при работе.
  • Падения давления воздуха во впускной системе.
  • Повышенный расход топлива.

В значительной части случаев можно произвести ремонт утечек нагнетаемого воздуха во впускной системе двигателя, что сократит расходы на техническое обслуживание и предупредит необходимость покупки запчастей. Мастерская "Ремзона 47" специализируется на работах по обслуживанию и починке грузовиков, в том числе и на ремонте турбонаддува, предлагая клиентам доступные цены на услуги, гарантию качества на выполненные работы. Обращаясь к нам, вы повышаете надежность своей техники. Мы гарантируем оперативное выполнение диагностики и ремонта за счет наличия широкого спектра запчастей и профессионализма мастеров.

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