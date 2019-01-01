Работа в тяжелых условиях ведет к достаточно быстрому износу элементов двигателя, что чревато повышенным расходом топлива или неисправностью в дороге. Предупредить серьезные проблемы поможет своевременная диагностика и плановый ремонт двигателя, который можно произвести в мастерской "Ремзона 47". Обратиться к нам стоит при появлении следующих признаков неисправности:

Усиленный выброс выхлопных газов при езде.

Увеличение расхода топлива и моторного масла.

Появление постороннего шума в двигателе.

Ухудшение динамики и снижение мощности.

Наша мастерская специализируемся на ремонте грузовиков, предлагая клиентам оперативное выполнение работ и доступные цены. Делая выбор в нашу пользу, вы обеспечиваете надежность работы грузовика и минимальные вынужденные простои, что позволит в срок доставить груз. Это обеспечивается наличием необходимого оборудования для диагностики, широким складом запчастей для двигателей грузовых автомобилей различных модификаций, а также штатом опытных специалистов, за плечами которых десятки отремонтированных двигателей.