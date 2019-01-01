Кузовные работы
От состояния кузова и рамы грузовика и исправности отдельных деталей зависят безопасность на дороге и общая работоспособность всей машины. Именно поэтому при обнаружении проблем стоит сразу обратиться в автосервис "Ремзона 47". Здесь высококвалифицированные мастера оперативно произведут восстановление или замену:
- Стабилизаторов.
- Седел для прицепов.
- Опор седел.
- Лобовых стекол.
- Фар.
- Зеркал.
- Кронштейнов.
- Бамперов.
А также проведут диагностику вашего грузового автомобиля.
Если вы в поиске мастерской, которая произведет ремонт грузовика на высоком уровне и в быстрые сроки, обращайтесь к нам. Мы за минимальное время устраним любую неисправность. Мы заменим любую поврежденную деталь, так как в нашем распоряжении есть склад высококачественных запчастей на грузовые авто.
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