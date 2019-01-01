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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейского и американского производства
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Кузовные работы

От состояния кузова и рамы грузовика и исправности отдельных деталей зависят безопасность на дороге и общая работоспособность всей машины. Именно поэтому при обнаружении проблем стоит сразу обратиться в автосервис "Ремзона 47". Здесь высококвалифицированные мастера оперативно произведут восстановление или замену:

  • Стабилизаторов.
  • Седел для прицепов.
  • Опор седел.
  • Лобовых стекол.
  • Фар.
  • Зеркал.
  • Кронштейнов.
  • Бамперов.

А также проведут диагностику вашего грузового автомобиля.

Если вы в поиске мастерской, которая произведет ремонт грузовика на высоком уровне и в быстрые сроки, обращайтесь к нам. Мы за минимальное время устраним любую неисправность. Мы заменим любую поврежденную деталь, так как в нашем распоряжении есть склад высококачественных запчастей на грузовые авто.

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