Трансмиссия
В подавляющем большинстве автовладельцы знают причины поломок своих машин, а также умеют находить их в самом авто. Большая часть грузовых машин находиться во владении фирм и предпринимателей. И безусловно, водитель здесь выполняет роль обслуживающего "механика", причем не квалифицированного, как показывает практика. Такие ремонты грузовых машин, выполненные владельцами или же водителями данных авто, часто заканчиваются тем, что замена изначальной дефектной детали может вылиться в покупку нового узла в системе.
"Ремзона 47", имеет специализированную станцию технического обслуживания для произведения ремонта от замены крупногабаритных запчастей, до элементарных мелких ремонтных манипуляций.
Официальное СТО, специализирующиеся на починке грузовых автомобилей, имеют в штате только квалифицированный персонал. Наши механики знают не просто первопричину поломки, но и вытекающие последствия, а также прогнозируемые сложности в эксплуатации.
Ремонт грузовиков должен осуществляться с особой точностью, так как общая масса грузовой машины в десятки тонн превышает большинство машин на дорогах и составляет большую потенциальную опасность. Если происходит поломка трансмиссии, то машина перестает рационально использовать всю мощность двигателя, происходит нагрузка на остальные узлы автомобиля и большая часть деталей приходит в негодное состояние.
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