От состояния подвески напрямую зависит поведение автомобиля на дороге. Периодически эта составляющая требует диагностики и ремонта. Наша мастерская имеет многолетний опыт в ремонте грузовиков Volvo, Scania и других марок.

Подвеска грузового транспортного средства представляет собой совокупность узлов и деталей, которые обеспечивают связь кузова, колес и кабины. Исправно функционирующие узлы максимально снижают динамическую нагрузку на детали грузовика при движении, регулируют устойчивое положение кузова во время движения.

Возникающие неисправности проявляются в появлении посторонних шумов при езде, потери контроля над транспортным средством в процессе движения. С целью устранения таких технических неисправностей, ремонта подвески рекомендуем обратиться в наш сервисный центр.

Мы проведем диагностику, подберем запасные детали и выполним полный комплекс ремонтных работ. Используемое для диагностики современное оборудование позволяет получить высокоточные показания. Поэтому мы можем вовремя обнаружить имеющиеся в подвеске дефекты даже в том случае, когда поломка еще не дала о себе знать.