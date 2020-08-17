Сервисный центр «Ремзона47» занимается обслуживанием и ремонтом грузовых машин американского производства. Мы работаем на современном диагностическом и ремонтном оборудовании. Обнаруживаем проблемы своевременно – когда их еще можно устранить и предупредить – помогая клиентам тратить меньше на обслуживание автопарка.

Ремонт американских грузовиков

В «Ремзона47» работают мастера автомобильного ремонта, квалификация которых обеспечена 3 факторами: технической осведомленностью, практическим опытом и сертификацией от мировых производителей грузовых авто.

Широкий спектр услуг наших специалистов можно разделить три основные категории:

· Срочный ремонт грузовиков

· Плановое техническое обслуживание

· Ремонт с использованием качественных и оригинальных запчастей

В частности, мы ремонтируем ходовую часть, двигатели, электронику, топливную, тормозную, гидравлическую систему, автономное отопление. К нам можно обратиться по любому вопросу, связанному с грузовика – от критических, связанных с ездой или расходом топлива, до небольших, затрагивающих комфорт, дооснащение новыми функциями и логистику.

Ремонт грузовиков в Ленинградской области

Мы используем запчасти со своего склада, чтобы работать быстрее, понимая, как дорого может стоить время простоя авто для наших клиентов. Стоимость большинства запчастей, а также услуг по ремонту, указана в прайсе на нашем сайте. А по цене и предзаказу тех запчастей, что в нем не указаны, мы готовы проконсультировать лично.

Сервисный центр «Ремзона47» работает каждый день с 9 утра до 9 вечера в деревне Федоровское Тосненского района. Вы можете согласовать с нами время диагностики и ремонта по телефону и по указанной электронной почте. Готовы подобрать удобное время, озвучить предварительную стоимость срочного, планового ремонта или постоянного обслуживания.