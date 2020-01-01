Ремонт грузовиков Scania

Ремозна47 обслуживает и ремонтирует грузовые автомобили в сервисном центре в городском поселке Федоровское Тосненского района. Наш сервис Scania оснащен современным компьютерным и диагностическим оборудованием. А мастера работаю в соответствии с рекомендациями производителей грузовиков.

В Ремзоне47 вы можете провести срочный, плановый, кузовной ремонт, пройти диагностику и техническое обслуживание.

Ремонт грузовых автомобилей Скания в Ленобласти

Грузовики Скания – один из мировых эталонов грузового автотранспорта. Для них характерны надежность, долгий срок службы, безопасность и хорошая ремонтопригодность. Профессиональное обслуживание в Ремзоне47 с использованием оригинальных запчастей позволяет предприятиям избегать сверхурочных расходов на обслуживание, ремонт и улаживание смежных проблем, вызываемых неполадками.

Наши мастера не только проводят ремонт, но и дают после него рекомендации по эксплуатации и плановому обслуживанию, чтобы автомобиль дольше оставался в рабочем состоянии и не создавал дополнительных расходов.

Обслуживание и ремонт Scania

Ремонтом грузовиков Скания в нашем центре занимаются опытные специалисты, мастерство которых подтверждено официальными сертификатами автопроизводителей. Поэтому мы ремонтируем не так, как считаем нужным, а так, как требуют того оригинальные стандарты. Кроме того, список проведенных работ и гарантия по ним закрепляются договором.

Ориентировочные цены на ремонт Scania вы можете посмотреть на витрине сайта или в прайс-листе. Точную суммы мы можем сообщить при звонке и непосредственном осмотре грузовика в сервисе. Свяжитесь с нами, чтобы договориться о времени: вы приедете на диагностику без очереди, а мы заранее подготовим или закажем необходимые детали.