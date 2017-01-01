Ремонт грузовых автомобилей

Ремзона47 – это специализированный сервисный центр, обслуживающий и ремонтирующий грузовые автомобили европейского и американского производства. Мы помогаем автотранспортным предприятиям поддерживать грузовики в рабочем состоянии, своевременно обнаруживать неполадки и как можно быстрее их устранять. Мы работаем, чтобы вы не платили за ремонт автомобилей больше, чем нужно.

Сервис грузового автотранспорта в Тосненском районе

В Ремзоне47 работают механики, качество работы которых складывается из технической подготовленности, регулярно обновляемой квалификации, практического опыта. Это исключает вероятность вреда автомобилю, которая возможна при обращении в полупрофессиональные сервисы. У нас вы платите за ремонт и запчасти один раз и с гарантией – без доработок и переделок.

Мы диагностируем, обслуживаем и ремонтирует грузовики и прицепы таких производителей:

VOLVO

MAN

RENALT

DAF

MERSEDES-BENZ

SCANIA

Freightliner

International

Peterbilt

Kenworth

В сервисном центре применяется компьютерная диагностика для поиска и устранения неисправностей топливной, тормозной, гидравлической системы, проводки, ходовой части, двигателя, турбины, пневмосистемы, систем охлаждения, отопления и управления. Мы также устанавливаем запчасти с собственного склада – от надежных поставщиков, проверенные при поступлении и перед установкой. Стоимость услуг и деталей вы можете посмотреть в прайс-листе на сайте.

Обслуживание и ремонт грузовиков

Ремзона47 – это честный ремонт европейских и американских тягачей. Мы не заинтересованы работать спустя рукава, поэтому на все выполненные работы предоставляем гарантии. Мы настроены на постоянное сотрудничество, для этого у нас, в том числе, действует накопительная скидочная система. Можно получить до 12% бонуса на ремонт.

Мы работаем каждый день с 9 утра до 9 вечера. Звоните и пишите, чтобы договориться о времени приезда и не стоять в очереди. Мы также можем дать предварительную оценку автомобиля и стоимость ремонта – точный перечень услуг и смету предоставим при встрече в сервисе.