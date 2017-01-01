Ремонт грузовиков DAF
Сервисный центр Ремзона47 обслуживает, диагностирует и ремонтирует грузовики DAF в Ленинградской области (Тосненский район). Мы используем современное оборудование и компьютерную диагностику с учетом рекомендаций производителя. Предприятие работает каждый день с 9 утра до 9 вечера, а связаться с сервисом можно по телефону, почте в Viber или WhatsApp.
Плановый и срочный ремонт DAF
Грузовые автомобили DAF известны по всему миру надежностью и высокой ремонтопригодностью. Они же считаются одними из самых безопасных грузовиков в мире, поэтому очень часто встречаются на дорогах России и Европы. При своевременном и профессиональном обслуживании они служат много лет, не преподносят сюрпризов во время рейсов и не создают неожиданных больших расходов для срочного ремонта.
Такой режим эксплуатации обеспечивается регулярной проверкой, точной диагностикой текущих и возможных неисправностей, ремонтов DAF. Все эти услуги предоставляет Ремзона47.
Мы ремонтируем:
- ходовую часть
- трансмиссию
- выхлопную, гидравлическую, тормозную и другие системы
- двигатель
- турбины
- подвеску
- отопление
- пневматику
- электропроводку
Центр Ремзона47 полностью ориентирован на ремонт ДАФ и других грузовиков европейского, американского производства. Многие запчасти для замены уже есть у нас в наличии, а отсутствующие быстро поставляются под заказ.
Техническое обслуживание грузовиков DAF
Помимо планового и срочного ремонта, мы проводим регулярное обслуживание, шиномонтаж, кузовные работы. Специалисты сервиса квалифицированы для любых работ и мер, поддерживающих работоспособность автомобиля, как в мобильном, так и в грузовом плане.
Мы работаем честно и открыто: составляем для каждого заказа договор, четко описываем в нем свои обязанности, публикуем прайс-лист с ценами на запчасти и услуги, предлагаем клиента самим писать отзывы на сайте, показываем в блоке, как устраняем разные поломки.