Сервисное предприятие Ремзона47 ремонтирует и обслуживает грузовые автомобили производства MAN. В нашем многофункциональном центре вы можете отремонтировать двигатель, ходовую часть, электронику, трансмиссию и любые другие системы или агрегаты грузовика.

Ремонт грузовых автомобилей MAN

В нашей компании работают опытные мастера с подтвержденной квалификацией – они сертифицированы по стандартам сервиса мировых производителей грузовиков. Так что, мы ремонтируем ваши грузовики не по своему усмотрению, а по официальным рекомендациям и правилам.

Ремзона47 проводит:

плановое техобслуживание грузовиков

диагностику срочных и «долгоиграющих» неисправностей

срочный ремонт

Мы диагностируем тягачи через осмотр мастера и с помощью компьютерных инструментов, проводим ремонт двигателей MAN, тормозной системы, подвески, топливной системы, автономного отопления, коробки передач, выхлопа, энергосистемы, электропроводки, системы охлаждения. Мы также проводим кузовной ремонт.

Цену на ремонт грузовика MAN вы можете посмотреть в каталоге или на витрине на сайте. Или позвоните нам по телефону – скажем, сколько стоит ремонт, необходимые для него запчасти, когда лучше приехать на диагностику и обслуживание.

Ремонт и обслуживание MAN в Ленинградской области

Мы работаем честно и на совесть, поэтому всегда заключаем с клиентом договор. Мы ценим доверие постоянных клиентов, поэтому ввели дисконтную программу – при регулярном обслуживании можно получить скидку до 12%.

Наш центр находится в деревне Федоровское. Тосненского района и работает каждый день .

Звоните или пишите нам, чтобы уточнить график загруженности и приехать за ремонтом MAN без ожидания в очереди. Для этого мы также можем заранее подобрать или заказать детали, которые понадобятся для ремонта.