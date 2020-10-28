Причины выхода редуктора из строя

Транспортировка многотонных грузов на плохой дороге создает повышенную нагрузку на все функциональные системы и агрегаты. Редуктор – один из самых нагружаемых агрегатов. Он выполняет работу по повышению вращающего момента, передавая максимальные угловые скорости вращения входных и выходных валов. В большинстве случаев его поломка вызвана именно экстремальной нагрузкой.

Редко проблема может быть вызвана ошибками в эксплуатации. Например, если на сухом участке дороги поворачивать с включенной блокировкой дифференциала, сломаются и дифференциал, и редуктор.

Чтобы срок эксплуатации был близок к расчетному, нужно регулярно проводить ТО, диагностику и устранять маленькие неисправности.

Признаки неисправности

Большинство водителей грузовых автомобилей профессионально подготовлены и умеют обращаться с автомобилем на «ты». Они быстро определяют неисправности по внешним признакам:

· посторонний шум со стороны редуктора во время езды;

· запотевание сальника;

· сильная вибрация в салоне;

· образование люфта в хвостовике;

· утечка масла.

Последний признак говорит о наиболее плохой ситуации – масло начинает течь, когда редуктор совсем плох. Скорее всего, его придется заменять.

Диагностика и ремонт

При небольших неисправностях достаточно простых мер по ремуонту, например, заменить сальник хвостовика или подшипники. Если редуктор в очень плохом состоянии, его необходимо демонтировать и заменять. Работа включает в себя проверку и разборку моста, дефектовку.

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