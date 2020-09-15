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Ремонт грузовых автомобилей и прицепов европейского и американского производства
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Ремонт электрики в грузовых автомобилях

Ремонт электрики в грузовых автомобилях

Сервисный центр Ремзона47 проводит ремонт электрики в грузовиках от американских и европейских производителей. Опыт наших мастеров и современное диагностическое и ремонтное оборудование обеспечивают высокое качество работы с гарантией.

Автоэлектрик по грузовикам в Ленобласти

Электрика – одна из рабочих систем автомобиля, о проблемах которой чаще всего узнаешь неожиданно. Грузовик не заводится, коробка перестает менять передачи, погасло освещение – типичные ситуации, когда небольшая поломка в цепи по сути демобилизует весь автомобиль. Поэтому мы регулярно проводим срочный ремонт электрики и помогаем компаниям быстро вернуть транспорт на дорогу.

Менее критичными признаками неполадок являются радиопомехи, быстрая разрядка или сильный нагрев аккумулятора. Игнорировать их не стоит, потому что любая неисправность грузовика несет в себе потенциальную опасность. Да и предупреждающий ремонт дешевле срочного.

В Ремзона47 работают мастера с квалификацией, которая подтверждена официальными дилерами и производителями грузовых автомобилей. Вместе с большим практическим опытом ремонта, это позволяет качественно выполнять любой ремонт – не по наитию, а по актуальным стандартам и в соответствии с техническими особенностями машины.

Основной перечень наших услуг по автомобильной электрике:

·         диагностика электрической сети;

·         замена и ремонт жгутов электропроводки;

·         отключение мочевины;

·         проверка и прошивка электронного блока управления;

·         устранение разрывов электроцепи;

·         ликвидация короткого замыкания;

·         тестирование и замена датчиков;

·         монтаж сигнализации.

Мы проводим компьютерную диагностику, позволяющую быстро определить даже небольшие дефекты и приступить к их устранению. Нередко бывает, что причиной текущей неработоспособности является попадание влаги в систему или нарушение контактных соединений, но проверка показывает более глубокие проблемы. А их устранение предотвращает аварии на дороге и позволяет сэкономить на обслуживании авто.

Ремонт электрики в американских и европейских грузовиках

Мастера нашего сервиса устанавливают любое дополнительное оборудование с гарантией качества: рации, преобразователи 24/12, магнитолы, автосигнализации и т.д.

Мы работаем честно, поэтому заключаем со своими клиентами официальные договора. В них указано, какие работы будут выполняться и сколько они стоят. Цена не изменится, а если понадобятся дополнительные меры по ремонту, мы согласуем их до того, как начнем выполнять.

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